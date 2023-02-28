في بابل.. شخص يقتل زوجته وثلاثة من أقاربها

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام شخص بقتل زوجته وثلاثة من أقاربها باطلاق نار في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم شخص على قتل والد زوجته وامها وشقيقها وزوجته باسلوب اطلاق النار عليهم ضمن منطقة الطهمازية في بابل".

وأضاف المصدر أن "القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.