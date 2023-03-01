انقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق في بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت أربعة أفراد من عائلة واحدة فيما انتشلت ثلاث جثث بينهم أطفالا مختنقين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن اندلع حادث حريق فجر هذا اليوم الأربعاء داخل دار سكن في منطقة البياع ببغداد".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط الدار المحترق وباشرت بعمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد فيما بعد انتشلت الجثث وآمن نقل المصابين إلى المستشفى القريب".