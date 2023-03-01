ضبط محطة وقود متنقلة واعتقال صاحبها في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "قوة من الفوج الثالث التابع لِلواء شرطة الطاقة الثاني وبالتنسيق مع شعبتي استخبارات وأمن افراد الطاقة، تم ضبط محطة وقود سعة 8000 الاف لتر والقاء القبض على صاحبها في محافظة الانبار".وأضاف البيان، أن "المحطة صُودِرت وأودع المتهم بالتوقيف إستنادا لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".