مصرع طفلة وإصابة اثنين من افراد عائلتها إثر احتراق منزلهم في النجف

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع طفلة وإصابة اثنين من افراد عائلتها إثر احتراق منزلهم في محافظة النجف الاشرف.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلة لقيت مصرعها وأصيب اثنين من افراد عائلتها بجروح مختلفة نتيجة احتراق منزلهم ضمن حي الغدير في محافظة النجف".

