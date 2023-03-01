قصف تركي جديد يطال سنجار

السومرية نيوز – أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قصفاً تركياً جديدا استهدف عجلة أمنية غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قصفاً تركياً جديداً استهدف عجلة تعود لفوج 80 حشد شعبي بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى شمال العراق".

