بينهم نساء.. الإطاحة بـ10 متهمين بالاتجار بالبشر في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقبض على 10 اشخاص بينهم 6 نساء بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن " قوة امنية من مكتب مكافحة اجرام الرصافة تمكنت من القبض على 10 اشخاص بينهم 6 نساء يقومون بالتجارة بالبشر".



واضاف انه " تمت عملية القبض داخل احدى المنازل ضمن منطقة الشعب".