توجيه قضائي للداخلية والصحة بشأن المخدرات

وقال دحام، خلال مؤتمر صحافي عقد في النجف، وحضره مراسل السومرية، إنه "تم التوجيه لوزارتي الداخلية والصحة بعدم تراكم تخزين المواد المخدرة واتلافها أولاً بأول".وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستشهد التوجه إلى محافظة البصرة لإتلاف كميات كبيرة من المخدرات".وفي وقت سابق من اليوم، اتلفت وزارة الصحة، نحو نصف طن من المواد المخدرة في محافظة النجف.وقال مراسل السومرية، إن "وزارة الصحة اتلفت 427 كيلو من المخدرات الخام وحبوب الكريستال في محرقة مستشفى الأمل بمحافظة النجف، وسط حضور من وزارتي الداخلية والصحة"، لافتاً إلى أن هذه الكمية هي "حصيلة ما ضبط خلال السنوات الثلاث الماضية في محافظات الفرات الأوسط".وفي 18 كانون الأول الماضي، أتلفت وزارة الصحة، أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق.وذكر وزير الصحة صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي، آنذاك، أن "الوزارة اتلفت 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و 54 مليون حبة مخدرة، 31 الف امبولة مخدرة، و9 آلاف قنينة مخدرة".يذكر أن وزارة الصحة تقوم بين الفترة والأخرى بإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرات المضبوطة من قبل القوات الأمنية.