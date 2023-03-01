بالصورة.. شرطة واسط تطيح بشخص قتل زوجته وعائلتها في بابل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم عصر اليوم، القبض على المتهم "حيدر كاظم" المطلوب وفق المادة 406 ق.ع والذي قام بقتل أربعة أشخاص في منطقة الطهمازية بمحافظة بابل".وأشارت إلى أن "عملية القبض تمت في قضاء النعمانية بمحافظة واسط بالاشتراك مع مكافحه إجرام بابل".ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بإقدام شخص على قتل زوجته ووالدها وامها وشقيقها بأسلوب اطلاق النار عليهم ضمن منطقة الطهمازية في بابل.يتبع..