اتلاف عشرات المقذوفات الحربية في النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اتلاف 66 مقذوفاً حربياً في محافظة النجف.

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "باشراف مدير الدفاع المدني في النجف الاشرف العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد، تم إتلاف 66 مقذوفاً حربياً من المخلفات الحربية مختلفة العيار والنوعية".



وأشارت إلى أن "هذه المخلفات تم العثور عليها خلال فترة الـ6 أشهر الماضية، من قبل مفارزنا ومن خلال عمليات المسح الميداني في مناطق متفرقة في صحراء محافظة النجف".