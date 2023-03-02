القبض على 6 متهمين بجرائم تهريب الادوية والاسلحة والاثار في 3 محافظات

السومرية نيوز – امن



أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين بجرائم تهريب الادوية والاسلحة والاثار في الانبار وبابل وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في صلاح الدين لقيامهما بتهريب ادوية داخل عجلات كانت مخبأة تقدر بـ2 طن".

وأضاف البيان ان "فريق استخباري مختص تمكن من القبض على متهمين اثنين في محافظة الانبار بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما كتاب اثري".

وأشار الى ان "الوكالة تعقبت عصابة لتجارة السلاح مكونة من متهمين اثنين والقبض عليهما في محافظة بابل وضبط بحوزتهما 19 قطة من سلاح نوع مسدس واعتدة، بعد أخذ الموافقات القضائية".