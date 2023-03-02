ميسان.. اعتقال أربعة مطلوبين ومصادرة اسلحة واعتدة غير المرخصة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وحدات من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات ومن خلال أفواجه الثاني والثالث ومن خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية وبحث وتفتيش منفصلة تمكنت من القاء القبض على أربعة مطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضاء القلعة والميمونة وناحية المشرح".وأشار الى ان "المتهمين تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً.