أحدهم يرتدي حزاما ناسفا.. قتل ثلاثة إرهابيين في الانبار

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الانبار.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ابطال قيادة عمليات الجزيرة تمكنت وبعمل نوعي وبموجب معلومات دقيقة من الاستخبارات العسكرية من قتل ثلاثة ارهابيين أحدهم يرتدي حزام ناسف في قضاء هيت بمحافظة الانبار".

وأضافت انه "تم الاستيلاء على الأسلحة والمعدات".