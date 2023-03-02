بوقت قياسي.. القبض على متهم بقتل شاب في صلاح الدين

وقال العقيد حامد عذاب مدير قسم تكريت للاستخبارات في حديث لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف مدير استخبارات صلاح الدين العميد حميد الدراجي و بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن القسم من القاء القبض على الجاني بحادثة اغتيال الشاب (مروان رضا ياسين) داخل شقته وسط مدينة تكريت بساعات متأخرة من الليل".واضاف انه "بعد العلم بالحادث انطلق فريق من شرطة تكريت وقسم استخبارات تكريت والجرائم بالبحث عن أدلة الجريمة التي وقعت وتمكن من القبض على المتهم ب _ م _الجبوري".واشار الى ان "الجاني وهو الصديق المقرب للمجنى عليه واعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية"، مبينا ان "التحقيق مازال جاري بحادثة الاغتيال".