بالأسماء.. سلسلة تغييرات أمنية في قيادة الشرطة الاتحادية (وثائق)

السومرية نيوز – أمن



أجرت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، سلسلة تغييرات أمنية شملت نقل عدة مراتب.



وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، فانه تقرر اجراء تغييرات ونقل لـ65 ضابطا .



ادناه الوثائق: