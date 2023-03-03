اعتقال 10 مطلوبين بتهم قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقاء القبض على الخارجين عن القانون في بغداد بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت قطعات الفرقة الأولى في مناطق العبيدي والزعفرانية من القاء القبض على متهمين أثنين أحدهم بتعاطي المخدرات والأخر بالاعتداء المسلح ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف".وأضافت ان "قطعات الفرقة الخامسة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بـ(تعاطي المخدرات، السرقة، الاعتداء) ضبط بحوزة أحدهم سلاح مسدس في مدينة الصدر".ولفتت الوزارة الى ان "المفارز الأمنية ضمن قاطع الفرقة الثانية في حي العدل ألقت القبض على مطلوب للقضاء بتهمة التهديد"، مشيرة الى ان "مفارز الفرقة الآلية في مناطق (حي الجهاد، الرسالة) ألقت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء بتهم السرقة والتهديد".وأشارت الى ان "المتهمين تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة".