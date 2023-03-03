العراق وتركيا يبحثان التعاون في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات

وذكر بيان لمكتب الوزير، ورد لـ السومرية نيوز، أن العباسي، "التقى اليوم، مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان، على هامش زيارته الى جمهورية تركيا".وجرى "بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات".من جانبه، أثنى هاكان، على "جهود العراق في ايصال المساعدات الى المتضررين جراء الزلازل الذي ضرب تركيا في الشهر المنصرم".