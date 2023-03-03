خلال شباط.. واشنطن تعلن مقتل واعتقال نحو 50 "داعشياً" في العراق وسوريا

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة نفذت خلال شهر شباط الماضي، ما مجموعه 48 عملية هزيمة-داعش، أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من التنظيم واعتقال 25 عنصراً".وبينت، أن "33 عملية مشتركة نفذت في العراق أسفرت عن مقتل 17 داعشياً واعتقال 14 آخرين، فيما تم تنفيذ 15 عملية في سوريا نتج عنها مقتل 5 عناصر من داعش واعتقال 11 آخرين".وأضافت، أن "العمليات أظهرت التزاماً بالهزيمة الدائمة لداعش والحاجة المستمرة لبذل جهود عسكرية محددة الهدف لمنع أعضاء داعش من شن هجمات واستعادة موطئ قدم. بدون استمرار ضغط مكافحة الإرهاب، ستستعيد جهود داعش للتجنيد وإعادة زخمها".وأشارت القيادة إلى، أن هذه العمليات أسفرت عن "إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل في هذه العمليات، دون أن يقتل أي شخص من القوات الأمريكية".