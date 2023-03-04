القبض على إرهابي وضبط كدس للأعتدة والعبوات في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي (استخبارات وأمن) الفرقة السابعة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن واللواء الأربعون وقوة من فوج طوارئ الانبار السابع تم نصب كمين محكم في سيطرة السجر أسفر عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضاء الصقلاوية وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".وأضاف، أن "مفارز المديرية تمكنت من ضبط كدس للأعتدة والعبوات محلية الصنع ومختلفة الشكل ويحتوي على أكثر من (200) مقذوف وصاروخ في منطقة الزاوية حيث تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".