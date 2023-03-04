بثلاث محافظات.. النزاهة تضبط تزويرا وهدرا للمال العام ومخالفات

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنَّى تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق والمُتابعة من رصد مُخالفاتٍ في عمليَّة تجهيز بذور الشعير من مركز التسويق في المُحافظة، مُنوّهةً بضبط كتب تجهيز البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون البالغة قيمتها (1,480,000,000) مليار دينارٍ".واضافت انَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة ضبط عمليَّات تزوير في (67) معاملةً احتوت تقارير طبيَّة مُزوَّرة؛ لغرض الشمول بالمنح الماليَّة المُخصَّصة للرعاية".واوضحت أنَّ "التقارير الصادرة عن قسم اللجان الطبيَّة في دائرة صحَّة المثنَّى أدَّت إلى حصول هدرٍ في المال العام بلغ أكثر من (140,000,000) مليون دينارٍ".وتابعت :"وفي محافظة ذي قار، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بعد التحرّي والتقصّي، من ضبط مُنتسبٍ في وزارة الداخليَّة - مُديريَّة إجرام ذي قار، أثناء قيامه بتعقيب معاملات قطع أراضٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة - شعبة الأملاك، وضبط معاملاتٍ بحوزته دون وكالةٍ أو تخويلٍ، لافتةً إلى أنَّه بعد تفتيش سيَّارة المُتَّهم، تمَّ ضبط مُعاملات تخصيص وشراء أراضٍ ووصولات استلام معاملاتٍ تعود لمُواطنين، إضافةً إلى مُعاملة تسجيلٍ في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة تعود لإحدى المواطنات".واردفت :"أمَّا في مُحافظة كربلاء، فقد قام فريق مكتب تحقيق الهيئة بضبط (29) معاملة صرف الوقود في مُديريَّة الاتصالات والمعلومات؛ لوجود مُخالفاتٍ للتعليمات والضوابط رافقت عمليَّة صرف مُخصَّصات الوقود للمُدَّة من (2021/9/15 - 2022/12/15)".