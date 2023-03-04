في بغداد.. سقوط طائرة مسيرة على منزل

أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط طائرة مسيرة على منزل وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على طائرة مسيرة تحمل كاميرا تصوير سوداء اللون محطمة الاجنحة ساقطة على احد المنازل ضمن منطقة سيد سلطان علي وسط بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم تبليغ القوة الماسكة للارض من قبل صاحب المنزل وتم رفعها"، مشيراً الى أنه "بعد التدقيق اتضح ان الطائرة تعود للشرطة الاتحادية".