فتح طريق مغلق منذ 19 عاماً في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وضمن الخطط الممنهجة تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق حيوي في منطقة اليرموك محلة (٦١٤) نزلة مجسر حي العامل باتجاه شارع الربيع (المحاذي لشارع المطار)".وأضافت أن "هذا الطريق مغلق منذ العام ٢٠٠٤ لدواعي أمنية، حيث باشر الجهد الهندسي/قيادتنا برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطريق".