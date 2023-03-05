إحباط محاولة بيع عشرات الصواريخ جنوبي العراق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان، وفي إطار الحد من انتشار السلاح المنفلت ومصادرته، تمكنت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة وبكمين محكم من ضبط 29 صاروخ قاذفة RBG7 في قضاء الكحلاء، كانت معدة للبيع من قبل تاجر أسلحة".وأشارت إلى "مصادرتها وتسليمها اصولياً".