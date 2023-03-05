مصدر أمني يكشف طبيعة اصوات الانفجارات قرب أربيل

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن طبيعة اصوات الانفجارات قرب مدينة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اصوات الانفجارات والرصاص التي تسمع ضمن مقتربات اربيل ناتجة عن تدريبات عسكرية". وأضاف المصدر أن "التدريبات هي للتحالف الدولي".