مداهمة وكرين لتهريب المنتوجات النفطية في صلاح الدين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات من جهاز الأمن الوطني - مديرية أمن جنوب صلاح الدين حول وجود اوكار لتهريب وتدوير المنتوجات النفطية في محافظة صلاح الدين، باشرت قوة مشتركة من مركز شرطة نفط صلاح الدين التابعة للواء شرطة الطاقة الثاني، بالتنسيق مع قسم أمن أفراد شرطة الطاقة، وقسم استخبارات ومكافحة إرهاب الدجيل بواجب مداهمة تلك الاوكار والساحات".وأضاف البيان، انه "نتج عن العملية ضبط وكرين للتهريب يحتويان على خزانات حديدية سعة 14000 الف لتر عدد 3 معبأة بمنتوج نفطي، بالإضافة الى العثور على 16 برميلا تحتوي على مادة زيت الغاز بمجموع 3000 لتر".وأشار الى انه "تمت مصادرة جميع المضبوطات تمهيدا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها أمام القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".