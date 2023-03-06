كركوك.. الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة ناقل أرزاق لداعش

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية متميزة وجهد استخباري مميز لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والأربعين تم نصب كمين محكم في قرية العوادية التابعة لقضاء داقوق، أسفر عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي كان يعمل بصفة ناقل للمواد الغذائية والصحية والتجهيزات المعدات الخفيفة إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".وأشارت المديرية الى ان "المتهم تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".