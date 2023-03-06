إحباط محاولة تهريب 65 طناً من الأدوية واعتقال 4 متهمين في ثلاث محافظات

السومرية نيوز – امن

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 65 طناً من الأدوية واعتقال 4 متهمين في محافظة ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تمكنت من إحباط محاولة ادخال65 طناً من الأدوية المهربة التي كانت قادمة من احدى المحافظات باتجاه العاصمة بغداد".

واشارت الى ان "هذه الأدوية غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة، وقد جاءت عملية الضبط في ديالى وكركوك وصلاح الدين بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة التهريب ونصب كمين محكم نتج عنه إلقاء القبض على 4 متهمين وعجلات نوع براد التي كانت تحمل هذه الكمية من الأدوية".

وأضافت ان "المتهمين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا لينال جزاءهم العادل".