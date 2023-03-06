إحباط عملية تهريب 70 الف دولار بمركز كمرك طريبيل الحدودي (فيديو)

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "احبطت عملية لتهريب ٧٠ الف دولار حاول سائق شاحنة تهريبها اثناء مغادرة العراق عبر مركز كمرك طريبيل الحدودي".وأشارت الى ان "المبلغ عثر عليه بحوزة سائق الشاحنة اثناء التفتيش المشترك مع شرطة الكمارك وهيئة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والأستخبارات".وأضافت الهئية ان "المتهم تم احالته الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه".