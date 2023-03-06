الداخلية توجه برفع تأشيرة الدخول عن اللبنانيين (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الداخلية حصلت عليها السومرية نيوز، انه "تزامنا مع توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجهت وزارة الداخلية برفع تأشيرة الدخول عن اللبنانيين والتعامل بالمثل".الوثيقة ادناه: