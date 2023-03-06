في ديالى.. سقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اعقبها هجوم باطلاقات نارية استهدف المتواجدين للاسعاف ضمن قرية الهزينية".

وأضاف المصدر أن "هذا الامر اسفر عن استشهاد خمسة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين بجروح".