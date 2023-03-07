ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ديالى

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين".وليل أمس الاثنين، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اعقبها هجوم باطلاقات نارية استهدف المتواجدين للاسعاف ضمن قرية الهزينية".