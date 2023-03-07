بعمليات منفصلة.. الإطاحة بإرهابين ومتهمين "بارزين" في نينوى وكركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على (4) ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) والذي نشط عملهم ضمن صفوف عصابات داعش الاهاربية بما يسمى قاطعي ديالى والانبار تحت كنى واسماء مختلفة".وأضاف البيان، ان "عملية القبض تمت وفق مذكرات توقيف صادرة من القضاء وتشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات نجح في اداء مهمته بعد متابعة وتحري دامت لعدة ايام، أحدهم تم القبض علية اثناء عودته من احدى دول لجوار".وفي بيان منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بعنصرين من عصابات "داعش" الاجرامية واخر بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع نفذت عملية نوعية في قضاء كركوك مستندة الى جهد فني ومعلومات استخبارية دقيقة اسفرت عن الاطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابية، أحدهم يقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات الى عوائل العصابات الإرهابية، بالإضافة الى تزويد داعش بمعلومات تخص تحركات قواتنا الامنية اما الاخر يقوم بنقل وايصال المواد الغذائية والوقود الى اوكار العصابات في وادي الطرفاوي".تابع البيان، ان "العنصرين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (٤/ارهاب)، وتمت العملية بالتنسيق مع فوج مغاوير المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة- كركوك وقوة اقتحام تابعة لقائد شرطة كركوك".كما أوضح البيان ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن القت القبض على احد المتهمين في كركوك الذي يمارس اعمال الشعوذة والنصب والاحتيال حيث كان يقوم بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وفق المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى القضاء".