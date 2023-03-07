قيادة عمليات كربلاء تكشف تفاصيل خطة الزيارة الشعبانية

وقائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطة زيارة النصف من شعبان تختلف عن السنوات السابقة لكون جميع الشوارع مفتوحة بدون أي قطع".وأضاف، أن "وصول الزائرين الى المرقدين يجري بسهولة وانسيابية تامة".بدوره، قال قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء أحمد زويني في حديث لـ السومرية نيوز، إن اكثر من 1000 موكب دخل محافظة كربلاء، وهناك حملات توعوية وزعت على جميع المواكب من أجل التثقيف ومحاربة الإشاعات".وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ضرورة تكثيف العمل الاستخباري لتأمين "الزيارة الشعبانية".