كركوك.. الإطاحة بإرهابي خطير في داعش: شارك بتفجير المنازل

السومرية نيوز - امن



أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر ارهابي خطير في محافظة كركوك نفذ عمليات ارهابية عديدة ابرزها تفجير منازل القوات الامنية في صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول العصابات الارهابية والقصاص منهم وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية ذاتها من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية الخطيرة".

وأشارت الى ان "الارهابي شارك بعمليات عديدة ابرزها زرع العبوات الناسفة وتفجير منازل القوات الامنية في محافظة صلاح الدين بالإضافة الى عملة كمقاتل ومساعدة العصابات الارهابية بنشر مفارز امنية داخل قضاء تكريت".

وأضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع فوج مغاوير المقر المتقدم وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك والتنسيق مع مديرية استخبارات وامن صلاح الدين".