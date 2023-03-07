بغداد.. كشف ملابسات عملية اختطاف وقتل اثنين من اصحاب الصيرفات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية استباقية ودقة في التنفيذ مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكّنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة، اقدموا على اختطاف وقتل مواطنيين اثنين من اصحاب شركة الصرافة في مدينة الصدر وسرقة مبلغ مقداره (١٢٥) مليون دينارعراقي كان بحوزتهما".واشارت الى ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق امني مشترك قام بجمع المعلومات والتحري ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة الذي أسفر بالقبض على الجناه الذين اعترفوا بقيامهم بالجريمة بدافع السرقة وبدلالهة احدهم تم العثور على جثث المغدورين الملقاة في احد الانهر في منطقة الدسيم".واضافت انه "تم تسليمهم الى الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".