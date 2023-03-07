وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يدين الاعمال الاجرامية التي تصاعدت وتيرتها خلال الايام الماضية في محافظة ديالى من خلال عمليات اغتيال عدد من الكفاءات والرموز في المحافظة، حيث عمدت العصابات الاجرامية التي تبني سلوك التصعيد في إجرامها ضد المدنيين العزل واخرها ما جرى يوم امس في قضاء المقدادية، من استهداف لعدد من المدنيين العزل في خطوة لضرب الاستقرار والتعايش السلمي في المحافظة".وطالب التحالف، بـ"تحرك عاجل وفوري لدولة رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة لأيقاف نزيف الدماء واعادة النظر في الخطط الامنية والاستنراتيجية العسكرية".واكد العزم، ان "هذه العمليات الممنهجة لها اهداف واضحة ومفضوحة لضرب النسيج المجتمعي واعادة ديالى الى مؤشر الخطر مما يستوجب تداركا سريعا للموقف ومواجهة حاسمة لأجرام العصابات الارهابية وتصويبا فوريا ودقيقا للوضع الامني الطارئ من خلال تقوية سلطة القانون وحصر السلاح المنفلت للحفاظ على امن المواطنين العزل".