سرقة 100 ألف دولار من منزل منتسب أمني في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على سرقة منزل منتسب في وزارة الداخلية نحو 100 ألف دولار، ومستمسكات ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة".وأشار إلى أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه لحظة وقوع الحادث".