لمتابعة تأمين زيارة النصف من شعبان.. وزير الداخلية في كربلاء

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء لمتابعة خطة تأمين زيارة النصف من شعبان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية وصل الى محافظة كربلاء لمتابعة تنفيذ خطة حماية زيارة النصف من شعبان".



وأضافت، ان "الوزير التقى بالقيادات الأمنية في المحافظة".

