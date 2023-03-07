العزم يطالب السوداني بايقاف النزاعات وحسمها في سامراء

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعرب عن رفضه الاجراءات التعسفية التي تطال الواقع التأريخي الذي يمتد لأكثر من الف عام بخصوص مسجد سامراء الكبير ومدرسته التاريخية العريقة التي خرجت الالاف من طلبة العلم، وحاضر فيها كبار علماء العراق من المذهب الشافعي الكريم ودفنوا فيها".واعرب التحالف، بحسب البيان عن "قلقه على الوضع الاجتماعي داخل المدينة وحالة الاستقرار المتحققة لوجود الحكماء والعقلاء من اعيان سامراء وقياداتها السياسية والعشائرية، والتي دافعت خلال السنوات الماضية عن النسيج الاجتماعي فيها، حيث انطلقت من هذه المدينة وبدعم اهلها وشبابها عمليات تحرير محافظة صلاح الدين".وطالب العزم، رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية في تحالف ادارة الدولة بـ"التحرك السريع لأيقاف هذه الاجراءات ودفع الامور باتجاه المسار القانوني بين الجهات المتنازعة وحسمها وفق القوانين والانظمة المعمول بها بعيدا عن اي طرق تسيء الى حالة التلاحم الوطني بين ابناء سامراء خصوصا والعراق عموما".