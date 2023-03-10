القبض على متهم أراد بيع 6 اشخاص من جنسيات اجنبية في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "توصلت مفارز وكالة الاستخبارات لمعلومات عن وجود متهم ينوي بيع ٦ اشخاص من جنسيات اجنبية مقابل مبلغ ١٩٠٠ دولار للفرد الواحد".وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل وبعد استحصال الموافقات الرسمية تم التوصل الى مكان المتهم والقبض عليه وبحوزته الاشخاص المراد بيعهم واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".