اعتقال متهم سرق 11 مليون دينار من داخل عجلة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز ودوريات مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من كشف حادث سرقة مبلغ مالي قدره ١١ مليون دينار من داخل عجلة مركونة في أحد الشوارع التجارية في منطقة الحبيبية ببغداد من قبل شخص مجهول".وأضاف البيان، انه "بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى الجاني وتحديد مكانه والقبض عليه، دونت أقوال المتهم وعرضت أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص وقرر توقيف المتهم أصوليا وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".ومن جانب آخر، "نفذت مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين بالتزوير وبسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".