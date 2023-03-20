جهد استخباري يطيح بثلاثة تجار مخدرات في ميسان

السومرية نيوز - امن

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة مطلوبين بتجارة المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة حيث تم القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتجارة المواد المخدرة في محافظة ميسان".

وأشارت الى ان "المطلوبين هم من المتهمين الاساسيين في تجارة المخدرات ونقلها من محافظة ميسان الى محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت الوكالة ان "العملية جاءت بناءً على اعترافات احد التجار الملقى القبض عليه مسبقا واستنادا الى قرارات قضائية صادرة من محكمة استئناف كربلاء المقدسة "، مشيرة الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصوليا بحق المتهمين".