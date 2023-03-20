إصابة تاجر مخدرات واعتقاله بعد اشتباكه مع قوة أمنية في كركوك

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية من مكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجر مخدرات بالقرب من مستشفى ازادي في محافظة كركوك".وأضاف أن "الاشبتاكات اسفرت عن اصابة منتسب، واصابة التاجر والقبض عليه".