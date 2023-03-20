اعتقال متهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي، أعلن عن تمكن قطعات من الفوج الثاني والثالث من اللواء السابع والتسعين من القاء القبض على متهمين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة في قضاء قلعة صالح".وأضافت، أن "قوة من الفوج الثاني ومفرزة من مركز شرطة السكر بواجب منفصل تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضاء المجر".وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين والمضبوطات اصولياً الى جهة الطلب".