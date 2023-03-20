ضبط قرابة 20 الف حبة مخدرة في منزل احد المتهمين بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل وشعبة استخبارات الامرية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع ترامادول عدد (19910) تسعة عشر الف وتسعمائة وعشرة حبة، داخل دار متهم هارب والذي تم مطاردته من قبل قوة الكمين البري بعد محاولته عبور الحدود".وأضافت، أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة للواجب ووفق معلومات استخبارية دقيقة".واتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".