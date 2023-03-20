وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دوريات قسم شرطة النجدة (7 ص)ضمن قاطع الصوب الصغير، تمكنت على إثر بلاغ تلقته من أحد المواطنين مفاده وجود شخص متعرض لعدة طعنات باستخدام آلة جارحة على إثر مشاجرة حصلت بينهما في مكان عام ضمن مركز المدينة باشرت وعلى الفور بإتجاه مكان الحادث وإلقاء القبض على القاتل وسلاح الجريمة بحوزته".وأضافت، أن "المتهم تم تسليمه الى مركز الشرطة المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء".