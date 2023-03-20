توجيه حكومي بفتح جميع الطرق المغلقة في بغداد

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني، وجه بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة خلال مدة اقصاها اسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ وعمليات والرصافة في بغداد".واضاف ان "ذلك جاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع".