كشف ملابسات جريمة قتل طفل والإطاحة بالقاتل في بغداد

وذكر بيان للوكالة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تستمر مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتقديم الدعم الاستخباري للجهات التحقيقية لكشف الجرائم وتقديم الادلة الفنية للقبض على المتهمين".وأضافت الوكالة، أن "مفارز الوكالة تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ١٢ سنة تم قتله ورميه في مكب نفايات في بغداد منطقة الحسينية من قبل متهم حدث يسكن قريب من دار المجنى عليه".وبينت، أنه "تم القاء القبض على الجاني واعترف بالجريمة"، مشيرة إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصولياً".