القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش في الانبار

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات الفرقة السابعة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة مفارزنا الاستخبارية والقوات الأمنية الماسكة تم نصب كمين محكم في ناحية العبيدي، أسفر عن إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم".وأشار إلى أنهم "يعملون ضمن عناصر عصابات داعش الإرهابية بنقل وتمويل الأشخاص والمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية وغيرها إلى الارهابيين المتواجدين في وادي الكعرة"، مبينة أنه "قد تم تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانياً وأصوليا".