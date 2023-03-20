العمليات المشتركة تصدر توجيهات تخص شهر رمضان

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، توجيهات تخص شهر رمضان منها الزام أصحاب المولات والمحال والشركات والأسواق بنصب كاميرات مراقبة مستمرة.





وبحسب البيان "تم عرض خلال الاجتماع خطط ووصايا رمضان المبارك للقيادات الأمنية منها التأكيد على ضرورة اليقظة والحذر في الفترات الحرجة في هذا الشهر وعدم اتاحة الفرصة لداعش استثمارها باستهداف أبناء شعبنا لان داعش تبحث في هذا الشهر عن اية عملية إرهابية بهدف اثبات الوجود خصوصا بعد الهزائم الكبير التي منيت بها على يد فرسان القوات المسلحة". وقالت القيادة في بيان، إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي عقد اجتماعا ضم قيادات العمليات والفرق وقيادات شرطة المحافظات وقادة محاور الحشد الشعبي عبر الدائرة التلفزيونية بحضور قائد القوات البرية وممثلي الوكالات الاستخبارية والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي وهيئات ركن القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وبحسب البيان "تم عرض خلال الاجتماع خطط ووصايا رمضان المبارك للقيادات الأمنية منها التأكيد على ضرورة اليقظة والحذر في الفترات الحرجة في هذا الشهر وعدم اتاحة الفرصة لداعش استثمارها باستهداف أبناء شعبنا لان داعش تبحث في هذا الشهر عن اية عملية إرهابية بهدف اثبات الوجود خصوصا بعد الهزائم الكبير التي منيت بها على يد فرسان القوات المسلحة".

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة على "استمرار زخم العمليات التعرضية لقواتنا في مختلف قواطع المسؤولية ونصب الكمائن وعدم اهمال اية معلومة استخبارية يمكن الحصول عليها لاستهداف العدو واحتواء ارهابه"، مشيراً الى "اهمية ان يمارس العراقيون طقوسهم الرمضانية في أجواء آمنة من خلال الجهود الكبيرة والخطط الاستباقية التي تقي شعبنا مخاطر الارهاب الداعشي".

وشدد النائب على "ضرورة ان يبقى القادة والآمرون في كافة قواطع المسؤولية حذرين وعلى أهبة الاستعداد على رأس قطعاتهم العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية"، كما اكد "الزام أصحاب المولات والمحال التجارية والشركات والأسواق الشعبية بنصب كاميرات مراقبة مستمرة على ان تسبق هذه العملية حملة توعوية مكثفة بين المواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية".