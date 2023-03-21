شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن وفاة متهم

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تعزي فيه القيادة بوفاة احد المتهمين والموقوف في مركز شرطة المعقل وفق احكام المادة ٢٢ تنفيذ (عدم دفع نفقه لزوجته) بعد تدهور حالته الصحية، نوضح ان المتهم موقوف منذ يوم ١٣ من هذا الشهر الجاري الا انه يوم الخميس المصادف ١٦ اذار ٢٠٢٣ تم أرساله الى المستشفى لغرض معالجته ورقوده في ردهة الموقوفين لمتابعة حالته الصحية".واضافت، "عند الوصول الى المستشفى تم الكشف علية وفحصة من قبل الطبيب لغرض تشخيص اسباب تدهور حالته الصحية واثناء ذلك فارق الحياة، علما بانه كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ فترة الا انه صباح هذا اليوم ساءت حالته الصحية مما ادى الى وفاته داخل المستشفى".وأشار البيان الى، انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية وسوف تعلن قيادة شرطة البصرة عن نتائج التحقيق وكل المستجدات في وقت لاحق، أيماناً منها وحرصها على الشفافية التامة واطلاع الرأي العام عن النتائج".